TMW - Benalouane, niente Serie A: il Nottingham ha esercitato l'opzione

Niente ritorno in Italia per Yohan Benalouane, ex difensore di Cesena, Parma, Atalanta e Fiorentina. Il Nottingham Forest, club di seconda divisione inglese, ha infatti esercitato l'opzione per prolungare il contratto del difensore tunisino prelevato a gennaio dal Leicester City fino a giugno 2021.

Nella seconda parte di stagione con la casacca dei reds il calciatore classe '87 ha collezionato 14 presenze e un gol.