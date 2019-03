© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i migliori talenti del '99 al Mondo, speranza del calcio turco per il futuro, Abdulkadir Omur continua a essere soggetto di tante proposte di mercato. Nelle scorse settimane osservatori del Liverpool sono stati a vederlo, così come è finito sul taccuino del Napoli. Adesso è da segnalare che anche il Borussia Dortmund avrebbe preso contatti per lui: la comunità turca è quella straniera più grande del paese, con oltre 1,55 milioni di persone che ne detengono ancora la cittadinanza. In Bundesliga militano adesso sette giocatori turchi, con Ozan Kabak ultimo crack della lista. Per questo il BVB, che in rosa ha avuto a lungo Nuri Sahin, vorrebbe puntare sull'esterno del Trabzonspor. Adesso fermato da un piccolo infortunio, il rientro pare sia previsto dopo la sosta. Il ko, però, chiaramente non cambia il prezzo: 25 milioni base d'asta.