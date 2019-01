Nuova esperienza portoghese per Gaston Camara, esterno offensivo classe 1996, svincolati recentemente dall’Inter. Secondo quanto risulta a TuttoMercatoWeb.com, il guineano nella giornata di oggi dovrebbe firmare un contratto con il Leixoes, club portoghese che milita nella Ledman Liga Pro, l’equivalente della nostra serie B. Per Camara, come detto, si tratta di un ritorno, dato che già la scorsa stagione aveva militato in Portogallo, nelle fila del Gil Vicente.