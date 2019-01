TMW - Cardiff City, tentativo per Alario del Bayer Leverkusen

Fonte: Raimondo De Magistris

Il Cardiff City ha ripreso la ricerca di un bomber dopo la tragedia aerea che ha coinvolto Emiliano Sala. Tentativo per Lucas Alario, centravanti argentino non titolare al Bayer Leverkusen che però la dirigenza tedesca considera fondamentale per la seconda parte di stagione. La società gallese ha già presentato un'offerta da un milione di euro per il prestito, 15 per il riscatto obbligatorio e 5 di bonus rispedita al mittente. Ed è pronta a rilanciare in settimana per consegnare al manager Warnock l'attaccante richiesto: affare difficile, ma da monitorare.