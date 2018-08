TMW - Cerci-Ankaragucu, accordo vicino. Atteso anche Heurtaux

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vi abbiamo raccontato dell'evoluzione delle trattative nelle scorse ore, e adesso l'affare sta per essere ufficializzato: i turchi dell'Ankaragucu stanno per annunciare l'ingaggio di Alessio Cerci, 31enne attaccante svincolato dopo l'accordo caduto con il Verona. Adesso per lui è pronta una nuova avventura, che sarà nel Bosforo. Assieme a lui dovrebbe approdare in Turchia anche Heurteaux. Domani sono previste le visite mediche, con il francese atteso stanotte.