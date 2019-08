© foto di Insidefoto/Image Sport

Un nuovo rinforzo per lo Charleroi. Preso l’attaccante Shamar Nicholson dal Domzale. Contratto quadriennale, operazione da 1,5 milioni di euro. È lui il sostituto di Osimhen, approdato al Lille. Il calciatore arriverà a breve in Belgio, poi sarà tempo di firmare il contratto e concentrarsi sulla nuova avventura. Lo Charleroi piazza il colpo, Nicholson per sostituire Osimhen...