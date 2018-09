TMW - Chelsea, accordo per il rinnovo di Hazard: insieme fino al 2022

Marco Bucciantini, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dei tanti temi alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A: "Nella Roma adesso non funzionano tante cose e tanti rapporti. Ci sono troppe distanze dentro e fuori dal campo. Alla Roma manca l'istinto di conservazione...

La Stampa: "Ronaldo non tradisce e il Frosinone si arrende"

Leggo-Milano: "Higuain non basta, l'Atalanta rimonta"

Il Tempo: "Roma in crisi, affonda a Bologna"

Il Corriere di Torino in prima pagina: "Juve sul filo, furia del Toro"

Il Mattino: "Napoli, svolta made in Italy: annientato il Torino"

Leggo-Roma: Mai così giù e Di Francesco: "Non so più che fare"

L'Arena: "Bentegodi amaro, nuova sconfitta per il Chievo"

La Gazzetta dello Sport e il pareggio del Milan: "Higuain non basta"

Eden Hazard e il Chelsea, avanti insieme. L’attaccante ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022. Intesa totale, la prossima settimana può già arrivare la firma. Anche se il Real Madrid continua a rimanere vigile...

