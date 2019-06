Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard al Chelsea, ci siamo. E' tutto fatto per il ritorno dell'ex centrocampista ai Blues, stavolta come allenatore. Reduce dall'esperienza al Derby County, Lampard sostituirà Maurizio Sarri firmando un triennale da 3 milioni a stagione. In settimana l'annuncio ufficiale.