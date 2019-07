TMW - Colpo dello Zenit: preso Douglas Santos per 12 milioni

Fonte: Marco Conterio

Colpo sul mercato per lo Zenit del tecnico Sergej Semak. Il club russo, infatti, ha chiuso la trattativa per il terzino sinistro brasiliano Douglas Santos. Il classe '94, in arrivo dall'Amburgo, vanta anche un'esperienza con la maglia dell'Udinese (nella stagione 2013-2014). Un'operazione importante, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche economico: lo Zenit per il cartellino del giocatore pagherà 12 milioni di euro.