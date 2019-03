Abel Hernandez e il CSKA Mosca, prove di addio. L’attaccante ex Palermo e Hull City vuole lasciare la Russia. Una volontà manifestata in questi giorni. Un addio al CSKA Mosca che potrebbe coincidere con il ritorno in Italia. Nei prossimi giorni verranno approfondite eventuali trattative. Intanto Hernandez ha le idee chiare, vuole lasciare la Russia...