TMW - Everton, sorpresa in dirigenza: contatti con Boto dello Shakhtar

Sorpresa dall'Inghilterra: l'Everton, club di Premier League in netta difficoltà in classifica, visti i soli sette punti in otto partite e il terzultimo posto in condivisione con il Southampton, starebbe pensando a novità in chiave dirigenziale. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, ci sarebbe stato un contatto con l'attuale uomo mercato dello Shakhtar Donetsk, José Boto: la società del Merseyside vorrebbe rinnovare il proprio management e vorrebbe puntare forte sul dirigente portoghese. Contatti concreti tra le parti, il nome caldo per la scrivania mercato (ora occupata da Marcel Brands, ndr) è quello di Boto.