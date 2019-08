© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È durata meno di tre mesi l’avventura in Bulgaria di Diego Fabbrini, attaccante classe ‘90. Il giocatore, che nel maggio scorso aveva firmato un triennale con il CSKA Sofia ha infatti deciso di tornare in Romania dove aveva vestito la maglia del Botosani (31 presenze e 5 reti). Il calciatore italiano firmerà con la Dinamo Bucarest, club attualmente ultimo con appena tre punti in 6 partite.