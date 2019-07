© foto di Dimitri Conti

Leroy Fer sta cercando una nuova squadra, dopo aver lasciato a inizio luglio i gallesi dello Swansea, di cui era peraltro il capitano, alla naturale scadenza del suo contratto. Oggi il centrale di centrocampo classe '90 è tornato a casa sua, dato che si sta mantenendo in forma allenandosi assieme alla prima squadra del Feyenoord - club in cui ha fatto la trafila del settore giovanile ed ha esordito da pro nel 2008 - in attesa di nuove occasioni per il futuro. Come appreso da TuttoMercatoWeb.com, sulle tracce del centrocampista ci sarebbero già diversi club: l'interesse più vivo sul suo conto arriva dalla Turchia, ed in particolare dall'Istanbul Basaksehir. Ma su di lui ci sarebbero anche un'altra società della capitale turca, il Besiktas, e i russi della Lokomotiv Mosca.