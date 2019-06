Dopo una buona stagione con la maglia del Groningen, 21 presenze di cui due in Europa League, per il centrocampista Ajdin Hrustic, classe ‘96, potrebbero aprirsi le porte del grande calcio. L’australiano, che ha anche passaporto europeo, piace molto a diversi club del Qatar e degli Emirati Arabi Uniti, ma per il momento – come raccolto dalla nostra redazione – vuole dare, in accordo con il suo entourage, all’Europa dove è finito nel mirino di alcuni club sia in Spagna sia in Italia. Il suo agente Aram Zinouzi ha già avviato alcuni colloqui con diverse squadre alla ricerca della sistemazione migliore per il suo assisto, un regista mancino che somiglia all’ex Empoli Rade Krunic, prossimo a vestire la maglia del Milan.