Finisce l'avventura di Sasa Bjelanovic all'Hajduk Spalato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'ex attaccante, fra le altre, di Vicenza, Genoa, Ascoli e Toro, si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo per motivi personali, dopo aver ottenuto ottimi risultati e con la squadra in piena corsa per vincere titolo.