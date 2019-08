TMW - HNK Gorica, in arrivo il centrocampista Kovacic

Un possibile nuovo rinforzo per l’HNK Gorica. Si lavora per il centrocampista David Kovacic, classe 2002 che trova squadra dopo aver seguito l’innovativo “The Draft” della società lussemburghese Infinity Global Sports svoltosi a Matalascanas. Kovacic è risultato uno dei migliori nei test per qualità fisiche e tecniche. E l’HNK Gorica ha fiutato l’affare...