TMW - Iniesta-Vissel Kobe, trattativa nata con il Clasico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andres Iniesta è a un passo dal Vissel Kobe. Un'operazione mastodontica per il calcio giapponese, non abituato a certe cifre come la Cina. Venticinque milioni di euro all'anno per portare nel sud dell'isola in mezzo al Pacifico uno dei più grandi calciatori dell'era moderna, il primo ad avere dato alla Spagna un Mondiale.

GALEOTTO FU RAKUTEN - L'Amazon del Sol Levante gioca una delle parti fondamentali in quella che può essere la trattativa più importante di sempre della J-League. Perché è sì lo sponsor del Barça, ma ha in comune una persona in particolare. Hiroshi Mikatani, il CEO in carica dal febbraio 1997, è il proprietario del Vissel Kobe. Mikatani è uno dei super Vip del Camp Nou - può andare anche negli spogliatoi - e il fatto che fosse presente al Clasico non è un indizio da poco. Proprio lì è nata la trattativa che probabilmente lo porterà in Giappone.

L'AMICIZIA CON CARLOS MARTINEZ - Un altro fattore per cui Iniesta dovrebbe preferire la J-League agli altri campionati del mondo è dato dall'ambiente che gli ha descritto Carlos Martinez, suo grande amico sin dai tempi de La Masia, il settore giovanile del Barcellona. L'attaccante gli ha parlato bene della vita in Giappone e questo può essere l'ago della bilancia per un suo arrivo.