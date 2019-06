Gary Kagelmacher nel mirino di Antalyaspor e Hapoel Beer Sheva. Secondo quanto raccolto da TMW, l'entourage dell'esperto difensore uruguaiano in forza al Kortrijk (prima divisione belga) avrebbe ricevuto infatti dei sondaggi concreti da Turchia e Israele nelle ultime ore. Ex Danubio, Real Madrid, Beerschot, Monaco, Valenciennes, Monaco 1860 e Maccabi Haifa, il centrale giramondo classe 1988 potrebbe dunque intraprendere presto una nuova avventura professionale. Per Kagelmacher si contano ben 66 presenze tra campionato e coppe col Kortrijk, 41 delle quali soltanto nell'ultima stagione.