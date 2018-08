TMW - Leganes, tramonta il sogno Marchisio: l'ex Juve rifiuta l'offerta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono giorni di profonda riflessione per Claudio Marchisio. Dopo la risoluzione con la Juventus, il centrocampista classe '86 cerca la piazza giusta per intraprendere una nuova avventura professionale. Quasi sicuramente, lontano dall'Italia. Tante le proposte arrivate in queste ore al 'Principino', tra le quali quella del Leganés. Secondo quanto raccolto da TMW, il club biancazzurro finora è stato uno dei più interessati, arrivando a offrire un biennale da 1,5 milioni a stagione e accettando poi la contro-proposta dell'entourage del giocatore da 1,7. Un sogno, coltivato e inseguito con entusiasmo dagli spagnoli, che è destinato però a restare tale. Nonostante i fitti contatti tra le parti, Marchisio ha deciso infatti di rifiutare la destinazione madrilena. Il Leganés non rientra tra i suoi piani e, intanto, il pressing dello Zenit si fa sempre più insistente.