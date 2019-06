TMW - Leonardo al PSG, fumata bianca: ufficialità entro domani

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Entro domani, Leonardo sarà ufficialmente un dirigente del Paris Saint-Germain. Reduce dall'avventura al Milan, il direttore sportivo classe '69 ha definito tutti i dettagli per il suo ritorno a Parigi e tra stasera e venerdì sarà in città per ufficializzare l'accordo.