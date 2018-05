TMW - Liverpool, la rifinitura dei Reds: out solo Gomez

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

Rifinitura in corso per il Liverpool di Jurgen Klopp con la squadra pronta ad affrontare la semifinale di ritorno di Champions League contro la Roma nella serata di domani. Tutti gli effettivi a disposizione del tecnico tedesco a parte Joe Gomez che si è dovuto fermare nel match contro lo Stoke City pareggiato dai Reds nell'ultimo turno di Premier League. Altri giocatori che non ci saranno: Lallana, Chamberlain, Matip e Can.