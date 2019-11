Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Di Benedetto

Manca pochissimo all'inizio della super sfida tra Liverpool e Manchester City. Tutto pronto ad Anfield, la squadra di Jurgen Klopp cercherà di allungare su una diretta concorrente per il titolo. La compagine di Pep Guardiola, invece, vuole tornare in corsa per la vittoria finale. La sfida non sarà decisiva visto che siamo soltanto a novembre, ma potrebbe segnare il cammino di entrambe le squadre. Ecco le foto prima del calcio di inizio di questo grandissimo match della dodicesima giornata di Premier League.