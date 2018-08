TMW - Man United, smentite da Old Trafford sullo scontro Pogba-Mourinho

© foto di Imago/Image Sport

In terra inglese si continua a discutere della situazione che vede protagonisti il Manchester United e il suo talentuoso centrocampista Paul Pogba. Il Sun, nella sua prima pagina di stamattina, ha riportato un duro confronto tra il francese e il suo manager, Josè Mourinho, che gli ha intimato di parlare con lui, e non con la stampa, nel caso avesse problemi. Fonti autorevoli da Old Trafford commentano la notizia come un "assoluto nonsense", sottolineando come il rapporto tra il manager portoghese e la sua mezzala sia invece eccellente. Lo United aveva già rifiutato un'offerta per Pogba ad inizio mercato, proposta proveniente dal Barcellona, ed ha deciso di trattenere l'acquisto più caro nella sua storia. Anche se sul suo conto i pettegolezzi non si placano. Alcuni hanno parlato anche di un possibile ritorno di Pogba alla Juventus, anche se per ora il suo presente si chiama solo e soltanto Manchester United.