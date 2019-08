TMW - Monaco, Chadli: "Cè fiducia per il match contro il Lione"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Federico De Luca

Nacer Chadli ha parlato al termine dell’amichevole vinta dal suo Monaco contro la Sampdoria. Ecco quanto raccolto da TMW: “C’è fiducia per il match col Lione di venerdì sera, questa sera abbiamo vinto questa sfida contro la Samp. E’ stato molto importante abbiamo attaccato ma soprattutto giocato bene in difesa. E’ stato molto importante non subire reti. Obiettivo? Arrivare più in alto possibile, cercare di vincere ogni settimana e fare il massimo per vincere”.