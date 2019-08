TMW - Monaco, Falcao: "Ho un anno di contratto, ma è difficile che resti"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

L’attaccante del Monaco Radamel Falcao ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole vinta contro la Sampdoria. Ecco quanto raccolto da TMW: “Spero che si possa risolvere la situazione per il Monaco, ma per me sopratutto. Sono riconoscente al club ma comprendo che ci sono delle politiche e può succedere che si cerchi delle altre opzioni. Dunque sono obbligato a cercare delle altre opzioni per me, il calcio e la vita sono cosi. Se resterà al Monaco? La verità è che ho un anno di contratto ormai e il club non mi ha proposto di continuare quindi devo pensare al mio futuro e alla mia famiglia. Sto valutando le offerte che ho, perché se avessi delle opportunità per la mia carriera sarei obbligato a pensare alla mia famiglia. Bisogna guardare le offerte, perché avendo un anno di contratto è complicato per un giocatore della mia età una situazione del genere. Ci sono delle offerte molto importanti per la mia carriera e le vorrei prendere in considerazione. Il presidente vuole resti? Ho già detto all'inizio che per un giocatore come me è complicato che io resti con un anno di contratto. Per la famiglia, per tutti, è difficile. Galatasaray o Valencia? In questo momento voglio dire solo che sto valutando le offerte”, ha concluso.