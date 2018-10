TMW - Monaco, Jardim ha già salutato la squadra

Fonte: Gaetano Mocciaro

Manca solo l'ufficialità, ma di fatto Leonardo Jardim non è più l'allenatore del Monaco. Oggi ha diretto l'ultimo allenamento ed ha salutato i suoi giocatori. Domani dirigerà la seduta il preparatore atletico Carlo Spignoli. Il nuovo allenatore del club monegasco sarà Thierry Henry, ma per ufficializzarlo aspetteranno il suo ritorno dal Belgio: venerdì ci sarà la sfida contro la Svizzera valida per la Nations League. Henry sarà un panchina al fianco di Martinez per l'ultima volta.