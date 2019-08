TMW - Monaco, se parte Falcao l'obiettivo per l'attacco diventa Sturridge

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Insidefoto/Image Sport

Con la tentazione turca che avanza per Radamel Falcao, il Monaco è costretto a guardarsi intorno alla ricerca di un'alternativa di spessore per il proprio settore offensivo. Stando a quanto da noi raccolto, il parametro zero Daniel Sturridge potrebbe essere una idea interessante e costo zero, e per il giocatore un'altra opportunità ad alto livello.