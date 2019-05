TMW - Neftchi Baku, forte interessamento per Fabbrini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Inghilterra, Spagna e Romania nella carriera di Diego Fabbrini potrebbe esserci un’altra avventura lontano dall’Italia. L’attaccante classe ‘90 è in scadenza con il Botosani dove ha collezionato 19 presenze con quattro reti e tre assist e sarebbe finito nel mirino del Neftchi Baku. Il club allenato da Roberto Bordin, e che ha già un altro italiano in rosa come Gianluca Sansone, sarebbe fortemente interessato all’ex Udinese. Il Neftchi però non sarebbe l’unico club azero interessato a Fabbrini visto che, in seconda battuta, ci sarebbe il Qarabag.