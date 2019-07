TMW - Neymar-Barça, il PSG chiede Coutinho: la situazione

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Settimana importante per il ritorno di Neymar al Barcellona. L’attaccante vuole lasciare il PSG, ma in questi giorni la dirigenza del club francese proverà innanzitutto a ricomporre lo strappo. Poi eventualmente ad intavolare ufficialmente una trattativa con il Barça. Da escludere l’inserimento di Umtiti tra le contropartite tecniche, soprattutto dopo l’arrivo al PSG di Diallo dal Borussia Dortmund. Nell’operazione potrebbe invece rientrare Philippe Coutinho più un altro calciatore ancora da individuare. Il Barça ci prova e lavora per il ritorno di Neymar. E il PSG prova a dettare le condizioni...