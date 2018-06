TMW - Nizza, il nuovo tecnico Vieira vuole convincere Balotelli a restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Missione Mario Balotelli. Dopo l'ufficialità dell'arrivo in panchina di Patrick Vieira, il Nizza è pronto a progettare la prossima stagione. Il club della Costa Azzurra non vuole perdere competitività dopo l'addio di Favre e per questo motivo ha puntato su un nome di grido per rilanciare le ambizioni del club.

Tra gli obiettivi della società della Costa Azzurra, nonostante un contratto in scadenza, c'è quello di convincere Mario Balotelli a restare. Il centravanti della Nazionale negli ultimi due anni ha fatto benissimo con la maglia rossonera e, vista l'assenza di offerte da big di Serie A, potrebbe decidere di prolungare la sua avventura al Nizza per un'altra stagione: Vieira ha già chiarito che proverà a convincerlo.