TMW - NK Rudar, sondaggi da Europa e Dubai per il nigeriano John Mary

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha molti estimatori in Europa John Mary Honi Uzuegbunam, attaccante classe '93 che nell'ultima stagione col NK Rudar (Slovenian PrvaLiga, la massima serie slovena), si è laureato capocannoniere del torneo con ben 17 reti in 30 presenze. Un profilo giovane, emergente, che in questa annata ha messo in mostra tutte le sue potenzialità con gli sloveni dopo l'esperienza precedente al Vojvodina. Una partenza allo stato attuale appare ormai scontata, come appreso dalla nostra redazione. La punta nigeriana potrebbe accasarsi a Dubai, dove sono in corso trattative serrate con alcune società, ma qualche sondaggio è arrivato anche dalla massima serie italiana e da altri club europei che ne hanno monitorato le prestazioni. Si vedrà a breve.