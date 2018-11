TMW - Olhanense, si corteggia Di Bari per il ruolo di Direttore

Sono cinque gli esoneri dopo 12 giornate di Serie A. Protagonista assoluto il Chievo, fanalino di coda in classifica che a metà novembre è già al suo terzo allenatore: Di Carlo ha preso il posto di Ventura, che a sua volta era subentrato a D'Anna. Hanno preso la squadra in corsa anche...

Imolese, Tattini a un passo dall'addio. Giocherà in Serie D

Pres Casertana: "Momento duro, capisco tifosi. Io via? Ecco la verità"

Matera, Plasmati: "Molti mi davano per finito. Inaspettato un esordio così"

Serie C 2018/2019: le panchine: De Sanzo torna a Pagani

La Sicilia, Catania: "Rossazzurri, in Campania si torna al 4-2-3-1"

Il Messaggero, Ternana: "Fere, tre gare per conquistare la vetta"

Entella, Mota Carvalho: "Questo l'anno per il salto di qualità"

Carpi, Stefanelli: "A lavoro per il rinnovo di Concas e Pasciuti"

Pres. Pordenone: "Col Monza un trampolino di lancio. Per noi e per loro"

Serie C, fissati i recuperi delle 7 squadre coinvolte nel caos ripescaggi

Lucchese, l'ex Anderlecht Jaadi in gruppo. Ma si cerca un difensore

Rieti, rescissione consensuale per Caparros

Monza, Gatto dell'Alessandria non rientra nei piani societari

Paganese, Accardi: "De Sanzo è l'allenatore giusto per noi"

Pres. Matera: "Grazie al Potenza per averci dirottati nel settore ospiti"

V. Entella, Belli: "In campo per conquistare quello che ci spetta"

Reggina in vendita. Da Bari arriva un consiglio che porta a Moratti

Altre notizie Serie C

Progetto ambizioso con radici italiane per l’Olhanense. Il club portoghese finito in una condizione complicata nell’ultimo periodo di scarsi risultati sportivi, ha manifestato il suo interesse nei confronti del direttore sportivo italiano Giuseppe Di Bari, artefice del miracolo Foggia e della risalita dei satanelli. L’offerta è oggetto di valutazione da parte di Di Bari, protagonista di diversi altri contatti con società interessate nell’ultimo periodo.

