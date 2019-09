TMW - OM, Eyraud: "Abbiamo più addetti social noi dell'intera Liga"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al convegno "Financial Fair Play, does it matter?", organizzato dell'Università Bocconi di Milano, è intervenuto oggi anche Jacques-Henri Eyraud, presidente dell'Olimpique Marsiglia. Al fianco del presidente dell'Inter Zhang e di quello della Juventus Angelli, il dirigente francese ha parlato così: "OM è l’unico club ad aver vinto la Champions League tra le francesi. Cerchiamo di pensare sui tre anni per contenere le perdite e creare un sistema più sostenibile. Non partecipare all’Europa League certo non è stata una gran cosa per noi. Ha comportato una inevitabile riduzione degli stipendi. Però il club cresce sotto tutti i punti di vista. E’ fondamentale lavorare e programmare sul lungo periodo. Pensate che abbiamo assunto più addetti social di tutte i club partecipanti alla Liga spagnola. Quando è stato introdotto il FFP, per i club la questione era come approcciare al nuovo strumento di contro. Oggi possiamo dire che il rischio di perdite è molto piccolo, stiamo notando maggior equilibrio e sostenibilità. Un passo doveroso per evitare forbici troppo larghe nel calcio d’Europa".