TMW - Osijek, preso Bagadur: l'ex viola si era liberato dal Brescia

© foto di Federico De Luca

Innesto in difesa per i croati dell'Osijek. Torna in patria Ricardo Bagadur, difensore classe 1995 dal 2015 in Italia con la maglia della Fiorentina. Passato poi al Brescia, dove aveva un contratto annuale con opzione, la clausola non è stata fatta valere dalle Rondinelle. Per Bagadur contratto di tre anni con il club di A croata.