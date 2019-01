TMW - Paris Saint-Germain, Jesé proseguirà la stagione al Betis

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrerebbe essersi definitivamente sbloccata la situazione legata al futuro dell'attaccante Jese Rodriguez, di proprietà del PSG. Accostato nelle scorse ore anche al Torino, lo spagnolo classe '93 però, secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, proseguirà la stagione nel Real Betis fino a giugno. In serata è stato trovato l'accordo per il giocatore che abbraccerà così la causa della squadra di Siviglia in questa seconda parte di stagione. L'affare dovrebbe svilupparsi intorno ad una formula di prestito.