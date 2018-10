TMW - Porto, il punto sui rinnovi: Herrera difficile, fiducia per Brahimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Porto al lavoro sul mercato. La società portoghese è concentrata sui rinnovi di contratto. Difficile che Herrera possa prolungare il suo legame con il club del Presidente Pinto Da Costa. Discorso diverso invece per Yacine Brahimi, che è in scadenza ma ci sono buone possibilità di proseguire. Anche perché l’acquisto del calciatore è stato finanziato da Doyen Sport e sia in caso di permanenza che di addio il Porto dovrebbe riconoscere circa 6,5 milioni al fondo di investimento. Motivo per cui si cercherà di far rimanere Brahimi, magari con un premio importante alla firma. Lavori in corso al Porto: Herrera verso l’addio, Brahimi può rinnovare..