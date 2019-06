© foto di Federico Gaetano

Offerte e valutazioni in corso per il giapponese Nakajima. Il calciatore del Duhail, club degli Emirati Arabi, è finito nel mirino del Porto che ha proposto ben 20 milioni di euro al suo club di appartenenza pur di portarlo in Superliga. Da valutare anche l’inserimento del Monaco, che attraverso la spinta del tecnico Leonardo Jardim sembra molto interessato al centrocampista classe 1994.