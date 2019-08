Fonte: Da Monaco, Andrea Losapio

Angelo Renzetti, presidente del Lugano, commenta da Montecarlo il sorteggio che mette gli svizzeri nel girone di Europa League con Dinamo Kiev, Copenaghen e Malmo: "A parte la testa di serie, una squadra molto forte ma magari senza troppa attrattiva, è un gruppo in cui possiamo dire la nostra. Non ci resta che provarci. Possiamo fare qualche punto, portare a casa qualcosa contro squadre forti ma alla portata, forse alla fine preferisco così. Il guadagno è sempre una conseguenza del lavoro".

Cosa è cambiato per voi negli anni?

"La prima edizione era completamente diversa, non avevamo esperienza. Abbiamo buttato via almeno due punti che invece ci avrebbero portati ai sedicesimi di finale. Dobbiamo fare tesoro di quella esperienza".