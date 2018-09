TMW - Rabiot-PSG, ripresi i contatti per il rinnovo: la situazione

© foto di J.M.Colomo

Adrien Rabiot e il PSG, non è finita. Ripresi i contatti per il rinnovo del contratto. Il centrocampista è un pezzo pregiato del mercato soprattutto in vista di gennaio, quando sarebbe libero di firmare con un’altra squadra (Barcellona in pole) in vista del prossimo anno. Ma il PSG non molla la presa e ha intenzione di provare a blindare il suo giocatore. Previsto nelle prossime settimane un ultimo e definito summit. Il PSG ci prova, l’obiettivo è, ancora, blindare Rabiot...