Fonte: Tommaso Maschio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Al-Rayyan a gennaio busserà nuovamente alla porta del Real Madrid per Mariano Diaz. L'attaccante classe 1993, obiettivo anche del Milan, era stato già cercato in chiusura di mercato quando il club qatariota capì di non poter più arrivare a Mario Mandzukic della Juventus. Mariano, subito bocciato da Zidane, non ha ancora collezionato neanche una presenza coi blancos in quest'avvio di stagione e, secondo quanto appreso da TMW, ha già in mano un accordo con l'Al-Rayyan dallo scorso settembre.