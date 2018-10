TMW - Real Madrid, Conte prende tempo: Solari traghettatore, le ultime

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte e il Real Madrid, frenata... a causa del Chelsea. L’allenatore al momento non ha raggiungo l’accordo con il club inglese sulla buonuscita, motivo per cui avrebbe preso tempo con Florentino Perez. E così avanza Santiago Solari come traghettatore. La soluzione interna non esclude Conte tra qualche settimana, tempo di cui ha bisogno l’ex ct della Nazionale per liberarsi dal Chelsea. Lavori in corso, Conte prova a dire addio al Chelsea. E il Real - che per il tecnico italiano ha pronto un biennale con opzione -, si cautela con Solari...