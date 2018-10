TMW - Real Madrid, domani mattina contatto con l’entourage di Conte: la situazione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Real Madrid verso il cambio di allenatore. Previsto per domani mattina un contatto con l’entourage di Antonio Conte. Si cercherà di trovare un accordo per le prossime tre stagioni. Se il contatto fosse confermato come appare nelle intenzioni del Real Madrid e non si dovesse raggiungere l’intesa, il nuovo allenatore del Real Madrid diventerebbe Santiago Solari. Poi a fine stagione il club, con calma, valuterebbe il nuovo allenatore. Real Madrid a lavoro, Lopetegui trema...