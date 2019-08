TMW - Real Madrid, trattativa avviata per Van De Beek dell’Ajax

© foto di Insidefoto/Image Sport

Real Madrid a caccia di rinforzi. Trattativa avviata per Donny Van De Beek dell’Ajax. C’è già l’ok del centrocampista, contatti in corso. Resta da trovare l’intesa tra le società che sono in contatto in questo momento. Il Real Madrid va in pressing, il nuovo obiettivo è Van De Beek...