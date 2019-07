TMW - Rohden verso la Grecia: accordo vicino con il Panathinaikos

Fonte: Pietro Lazzerini

Nuova avventura in vista per Marcus Rohden. Il centrocampista che si è svincolato lo scorso 30 giugno dal Crotone sta infatti per proseguire la sua carriera in Grecia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore si sta infatti per accordare con il Panathinaikos e presto firmerà il suo contratto.