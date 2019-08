Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Affare in chiusuta per il Sint Truiden, che tessera Tatsuya Ito dall’Amburgo. Il club belga, molto attivo in questi giorni, sta per acquisire l’esterno ‘97 della Nazionale Olimpica giapponese a titolo definitivo. Ito è assistito dal procuratore italiano Maurizio Morana e per lui l'anno passato 14 presenze in Zweite Bundesliga.