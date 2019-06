TMW - Spagna U21, Sivera: "Sarà dura in finale contro la Germania"

Fonte: Dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Sivera, portiere della Spagna Under 21, ha parlato in zona mista dopo il successo ottenuto contro la Francia. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "La Germania sicuramente è favorita per la vittoria finale. Affronteremo questa sfida senza farci troppe illusioni, sarà un avversario complicato. Adesso dobbiamo recuperare bene per la sfida di domenica. La gara con la Francia? Sicuramente la parata che ha evitato il raddoppio dei francesci è stata decisiva per cambiare il volto alla partita ed ha dato via alla rimonta. Cosa è cambiato dalla sconfitta con l'Italia? Non è cambiato niente, in campo scendiamo sempre con la stessa filosofia fin dal primo giorno".