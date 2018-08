TMW - Sporting CP, Marchisio si promette a Ranieri: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver risolto il contratto con la Juventus, Claudio Marchisio è pronto per una nuova avventura. Mentre il Monaco è in forte pressing per ingaggiarlo da subito, il centrocampista ha dato la sua parola a Claudio Ranieri per lo Sporting CP. A settembre si terranno le elezioni e l’allenatore romano è legato a Pedro Madeira Rodrigues, che se dovesse vincere le elezioni affiderebbe proprio a lui la panchina. E con Ranieri arriverebbe Marchisio...