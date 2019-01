© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura per l'ex difensore del Siena Luis Neto oggi allo Zenit San Pietroburgo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrale portoghese ha chiuso per il suo approdo, la prossima estate, allo Sporting Lisbona a titolo gratuito. Per il giocatore tre anni di contratto.