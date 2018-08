TMW - Trabzonspor, in arrivo Caleb Ekuban dal Leeds

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Un nuovo attaccante per il Trabzonspor. In arrivo Caleb Ekuban, ex Chievo e dallo scorso anno al Leeds. Operazione in prestito con diritto di riscatto ormai ai dettagli, oggi la firma. Una nuova avventura per l’attaccante, il Trabzonspor lo aspetta...