TMW - UD Ibiza, ecco Borriello: il bomber firma un contratto biennale

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico Gaetano

Marco Borriello è pronto per l'avventura all'UD Ibiza. Una nuova esperienza estera per il bomber napoletano, dopo i mesi al West Ham del 2014, che sta così per avere inizio, col giocatore che firmerà un contratto biennale col club di terza divisione iberica.